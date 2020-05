Summer of Gaming: domani il primo appuntamento con l'evento digitale di IGN USA

La redazione di IGN USA ha fissato il primo appuntamento con il Summer of Gaming, l'evento dedicato ai videogiochi nato per sostituire il celebre E3. In questo primo episodio verrà svelata la line up degli eventi di giugno.

Il primo appuntamento con il Summer of Gaming è fissato per il 26 maggio alle ore 17:00 italiane. Come descritto nel post di lancio: "Stiamo per rivelare il primo elenco di appuntamenti in programma per il Summer of Gaming. Non mancheranno news, impressioni e gameplay da produttori come EA, CD Projekt RED, 2K e tanti altri!".

Insomma un piccolo warm-up in attesa degli eventi online più interessanti previsti per il mese di giugno. Il Summer of Gaming coinvolgerà molti protagonisti dell'industria videoludica tra cui Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Devolver Digital e THQ Nordic. Nel corso della programmazione non mancheranno gli approfondimenti sulle console di prossima generazione come Xbox Series X e PlayStation 5.

Sempre in tema di eventi, Sony ha appena annunciato il prossimo appuntamento con lo State of Play dedicato a The Last of Us Parte 2 con la partecipazione di Neil Druckmann.