Summoners War: annunciata la data delle Finali eSport del World Arena Championship

I rappresentanti del colosso videoludico coreano Com2uS annunciano ufficialmente la data e il luogo in cui si terranno le Finali eSport del World Arena Championship, il torneo professionistico che coinvolgerà i giocatori più forti del mondo del GDR per sistemi mobile Summoners War.

Stando alle informazioni condivise dalla software house asiatica e dai suoi partner aziendali europei e nordamericani, le Finali Mondiali del World Arena Championship di Summoners War si terranno a partire dal 26 ottobre a Parigi, nella splendida cornice della Maison de la Mutualité.

L'evento eSport più importante della scena competitiva di Summoners War, gioco mobile che vanta più di 100 milioni di download su sistemi iOS e Android dal 2014 ad oggi, rappresenterà il culmine delle fasi qualificatorie che si sono tenute in questi mesi in tutto il mondo. L'ultima fase del World Arena Championship vedrà gli otto pro player giunti alle Finali di Summoners War contendersi il montepremi da 100.000 dollari. L'intero evento parigino sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di Com2uS e sul canale Twitch di DoubleDamageSW, uno dei due esperti che, insieme a Italian Summoners War, farà da caster per la trasmissione italiana della fase finale.

Con l'organizzazione del World Arena Championship, i vertici di Com2uS provano così ad abbracciare la scena eSport e ad accendere i riflettori mediatici su Summoners War, il tutto per consentirci di conoscere in maniera più approfondita questo GDR strategico per sistemi mobile che vanta 1000 personaggi unici, ognuno dei quali contraddistinto da un proprio set di attacchi, di elementi di equipaggiamento e di abilità sbloccabili.