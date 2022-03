Summum Aeterna annunciato: è il prequel del metroidvania Aeterna Noctis

Gli sviluppatori di Aeternum Game Studio hanno ufficialmente annunciato l'arrivo di Summum Aeterna, il prequel del metroidvania 2D Aeterna Noctis. Il titolo vedrà prima la luce in Early Access su PC via Steam e ci rimarrà per un anno e mezzo, prima della pubblicazione definitiva attesa per i primi mesi del 2024.

Summum Aeterna è un gioco roguelite che combina meccaniche dungeon crawler con combattimenti frenetici e uno stile artistico 2D unico. Assumendo il ruolo del Re delle Tenebre, un potente, poderoso e, perché no, attraente signore della guerra condannato alla vita eterna, esplorerai dungeon misteriosi popolati di tesori, trappole, orde di nemici e potenti boss. Scendi nelle profondità più pericolose di Aeterna e fatti strada fino alla fine di ogni dungeon... Se ci riesci!

Tra le caratteristiche più interessanti della produzione ci sono i Seed, che daranno un'impronta più procedurale e randomica all'esperienza: "Summum Aeterna include una caratteristica originale mai vista prima nel genere, i Semi... Ognuno di questi genera un dungeon unico con diversi comportamenti dei nemici, ricompense, incontri casuali e persino una dimensione della mappa più grande, a seconda dei suoi attributi e rarità".



Le basi del titolo saranno presenti sin dal lancio in Accesso Anticipato, ma nel corso dei mesi arriveranno "più biomi e zone, nuove armi e funzionalità; le possibilità per il giocatore saranno molto più varie. Il nostro piano è espandere i contenuti, migliorando ciò che già esiste senza modificare il nucleo del gameplay di Summum Aeterna".



Nell'attesa di conoscere l'esatta data di lancio della versione Early Access di Summum Aeterna, vi rimandiamo alla galleria di immagini che trovate in calce e alla Recensione di Aeterna Noctis, il primo capitolo della serie.