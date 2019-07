Sumo Digital, autori di Team Sonic Racing, al lavoro su nuovi progetti con 2K Games

Nelle ultime ore è stato fatto un nuovo annuncio da parte di 2K Games, che ha stretto un accordo con il team di Sumo Digital per portare sul mercato alcuni nuovi giochi.

Ecco di seguito quando dichiarato dallo sviluppatore di Team Sonic Racing:

"Siamo molto felici di collaborare con 2K Games e non vediamo l'ora di svelarvi i dettagli sui progetti ai quali stiamo lavorando".

Si parla infatti di più giochi attualmente in lavorazione, sebbene il loro numero non sia stato specificato. L'unico dettaglio aggiuntivo sullo sviluppo di tali giochi è che il team ci sta lavorando presso lo studio situato a Sheffield e parteciperanno attivamente al progetto anche i membri di Red Kite Game, team acquisito di recente. Purtroppo non si conoscono nemmeno le piattaforme di riferimento dei titoli in questione e non è da escludere che ve ne sia almeno uno previsto sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

