Sumo Digital (Crackdown 3) acquisisce la divisione di Newcastle di CCP Games

ha da poco annunciato di aver acquisito la divisione di Newcastle di. Lo studio era stato messo in vendita lo scorso ottobre, dopo che l'azienda aveva dichiarato di volersi allontanare dal mercato dei titoli per VR, per dedicarsi allo sviluppo di giochi PC e mobile.

Paul Porter, Managing Director di Sumo Digital considera l'acquisizione dello studio “una grande opportunità per portar a bordo un team esperto, talentuoso e coeso". Hilmar Veigar Pétursson, CEO di CCP Games ha invece affermato che Sumo Digital sarà una "casa fantastica" per il suo ex studio e non vede l'ora di scoprire quali saranno i loro prossimi progetti. Ricordiamo che negli ultimi anni l'azienda britannica ha collaborato allo sviluppo di Hitman, ha lanciato Snake Pass, ed è ora al lavoro su Crackdown 3 per Xbox One.