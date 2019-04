Sumo Digital e Focus Home Interactive lavorano a un nuovo gioco multiplayer

Gli sviluppatori britannici di Sumo Digital decidono di stringere una partnership con l'editore francere Focus Home Interactive per dare forma a una nuova, ambiziosa proprietà intellettuale.

L'accordo stipulato dai vertici delle due importanti aziende dell'industria videoludica europea è infatti finalizzato allo sviluppo di un progetto tripla A ambientato in quello che gli stessi autori di Sheffield definiscono come "un mondo oscuro e violento che offrirà un'esperienza multiplayer senza compromessi".

A dirigere i lavori su questo titolo sarà Sumo Newcastle, la "nuova" sussidiaria formata dagli ormai ex CCP Studios (gli autori dello sparatutto sci-fi EVE Valkyrie incentrato sull'utilizzo di un visore per la realtà virtuale) dopo l'acquisizione di CCP Games da parte di Pearl Abyss avvenuta all'inizio del mese di settembre del 2018. Il progetto coinvolgerà anche gli studi della galassia di software house di Focus Home Interactive, a dimostrazione delle ambizioni nutrite dal publisher transalpino su questo misterioso titolo multiplayer cooperativo che, presumibilmente, non debutterà prima dell'avvento della next-gen.

A margine della presentazione di questo importante accordo commerciale, Focus Home Interactive ha inoltre confermato che il soulslike The Surge 2 si trova in uno stadio molto avanzato di sviluppo e che, di conseguenza, uscirà nel corso dei prossimi mesi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.