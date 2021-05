Sumo Digital al lavoro su un'amatissima serie fantasy? Indizi da una designer

Sembra che Sumo Digital, autore del recente Sackboy A Big Adventure, sia al lavoro su un nuovo gioco basato su un famoso franchise fantasy. A rivelarlo, seppur indirettamente, è stata Sarah Longthorne, narrative designer in forza al team inglese.

L'interessante informazione è emersa dalla classifica 30 under 30 stilata da MCV/Develop, incentrata sui trenta migliori giovani talenti dell'industria videoludica secondo la testata giornalistica. Tra questi c'è anche Longthorne, la cui breve biografia riportata dal sito ha fatto emergere come la designer abbia lavorato nell'ultimo anno a un titolo Tripla A legato a "uno dei più famosi ed amati franchise fantasy del mondo", nel quale la talentuosa ragazza ha ricoperto un ruolo centrale per la buona riuscita dello sviluppo. Non è chiaro sapere al momento di quale franchise si tratti, dato che tutto è avvolto dal mistero. Quel che si sa per certo è che, negli scorsi mesi, Sumo Digital ha assunto personale per due giochi non annunciati: a questo punto è assai probabile che uno di questi progetti sia appunto il titolo fantasy citato nella biografia di Longthorne.

In attesa di scoprire cosa bolle nella pentola di casa Sumo Digital, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sackboy A Big Adventure, la loro ultima fatica da noi apprezzata nonostante qualche sbavatura.