Sumo Digital sta sviluppando un nuovo gioco di kart dedicato a Sonic?

Una slide di presentazione proveniente dagli studi die pubblicata su ResetERA sembra aver svelato i piani per i prossimi progetti della compagnia inglese, attualmente al lavoro su vari titoli.

Oltre a sviluppare la campagna single player di Crackdown 3 e aver preso le redini dello sviluppo di Dead Island 2, Sumo Digital starebbe lavorando su due sparatutto in persona e su un "gioco di kart non ancora annunciato, basato su una IP di portata globale."

Quest'ultimo progetto ha incuriosito i fan di Sonic e SEGA, in passato infatti Sumo ha sviluppato Sonic & All Stars Racing Transformed, titolo uscito nel 2013 e accolto positivamente da pubblico e critica. Che la compagnia possa essere al lavoro su un sequel del racing game dedicato al porcospino blu? Restiamo in attesa di saperne di più.