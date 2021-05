Sunset Overdrive 2 su PS5 e PS4? Insomniac non lo esclude, tutto è possibile

Marcus Smith, Direttore Creativo di Insomniac Games, è stato intervistato da GQ in occasione dell'evento preview di Ratchet & Clank Rift Apart e in questa occasione è tornato a parlare di Sunset Overdrive, titolo uscito nel 2014 in esclusiva su console Xbox.

Recentemente il marchio Sunset Overdrive è diventato di proprietà di Sony e Insomniac Games detiene ogni diritto sulla Proprietà Intellettuale in questiomne, c'è spazio quindi per un sequel targato PlayStation? "Nulla lo vieta" afferma Smith, anche se poi chiarisce che "Insomniac ha tanti progetti all'orizzonte....", quasi come a voler sottolineare come al momento non ci sia spazio per Sunset Overdrive tra Ratchet & Clank Rift Apart e il più che probabile e futuro Marvel's Spider-Man 2.

Il Creative Director è convinto che ci siano ancora molte store da raccontare nell'universo di Sunset Overdrive "del resto il primo gioco è stato molto influente per il futuro di Insomniac e ci ha aiutato a plasmare il mondo di Marvel's Spider-Man qualche anno dopo."

Al momento in ogni caso non sembrano esserci annunci da fare, tuttavia come già detto nulla vieta che Sony e Insomniac possano realizzare un sequel diretto del gioco o portare il primo capitolo sulle piattaforme PlayStation per la prima volta in assoluto.