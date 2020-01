Sunset Overdrive 2 è in sviluppo su PS5? Spunta un Infetto sui social di Insomniac Games

I curatori dei canali social di Insomniac Games evitano di intervenire sui rumor legati allo sviluppo di Marvel's Spider Man 2 e dedicono invece di mostrare l'immagine di un mostro di Sunset Overdrive, l'action platform sviluppato in esclusiva su Xbox One e PC prima dell'acquisizione di Insomniac da parte di Sony.

Il profilo Twitter della software house californiana ci riporta infatti nella frizzante dimensione open world di Sunset Overdrive con l'immagine ingame di una delle innumerevoli creature infette che l'eroe del primo capitolo ha dovuto affrontare dopo la catastrofe mutante causata dalla bibita Overcharge Delirium.

Lo scatto di Sunset Overdrive contribuisce così a reinfiammare i rumor sull'arrivo del primo Sunset Overdrive su PS4, con diversi appassionati che si spingono addirittura a ritenere probabile l'imminente annuncio del secondo capitolo su PS5, magari in occasione dell'ipotetica presentazione di PlayStation 5 a febbraio.

D'altronde, è stato lo stesso Shuhei Yoshida a ribadire che l'IP di Sunset Overdrive appartiene a Sony, lasciando così aperto più di uno spiraglio per lo sviluppo futuro di sequel e spin-off su PS4 e PS5, così come su PC e Xbox One (o Xbox Series X) se dovessero trovare conferma le voci di corridoio dell'apertura di Sony al multipiattaforma con l'arrivo su PC di Horizon Zero Dawn o Dreams.