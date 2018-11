Sunset Overdrive: ecco le nuove, esplosive immagini della versione PC

I vertici di THQ Nordic festeggiano il lancio della versione PC di Sunset Overdrive con una serie di spettacolari immagini di gioco che ben testimonia l'impegno profuso dai ragazzi di Insomniac Games per realizzare questo porting e fare la felicità di tutti gli appassionati di action free roaming su PC.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina Steam di Sunset Overdrive non è ancora attiva ma dovrebbe esserlo nel corso delle prossime ore: gli scatti di gioco datici in pasto dal rampante publisher austriaco e dagli sviluppatori californiani ci aiutano a ingannare l'attesa per il gran debutto di questa avventura a mondo aperto intrisa di elementi platform sullo store digitale di Valve. Solo allora avremo più chiaro il quadro della situazione e scopriremo, ad esempio, quali saranno i requisiti di sistema minimi e consigliati di un titolo che fa della fluidità di gameplay e dell'utilizzo intensivo delle esplosioni le sue armi più affilate.

La versione Xbox One di Sunset Overdrive è stata lanciata il 28 ottobre del 2014 (su queste pagine trovate la nostra recensione a cura di Andrea Porta) ed è attualmente disponibile nel catalogo digitale degli abbonati a Xbox Game Pass in download "gratuito".

Chi è interessato alla versione console dell'adrenalinico action free roaming di Insomniac Games sarà poi felice di sapere che il titolo rientra nelle promozioni Microsoft legate al Black Friday e che può essere acquistato a 12,99 €, con uno sconto di 7 € sul prezzo di listino originario di Sunset Overdrive per la folta platea su Xbox One e Xbox One X abbonata a Xbox Live Gold.