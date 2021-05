Sunset Overdrive: l'IP appartiene interamente a Insomniac, tutto è nelle mani di Sony

Abbiamo avuto modo di intervistare Mike Daly di Insomniac Games, Game Director di Ratchet & Clank Rift Apart e non potevamo ovviamente lasciarci sfuggire l'occasione di fare una domanda anche su Sunset Overdrive.

Come riportato nei giorni scorsi, Sony possiede ora tutti i diritti su Sunset Overdrive, come confermato dallo stesso Mike Daly: "Insomniac è proprietaria dell'IP di Sunset Overdrive, dunque tutto ora è nelle mani di Sony. Il Creative Director di questo gioco, Marcus Smith, è stato anche il Creative Director di Sunset Overdrive, quindi le numerose somiglianze tra i due vanno prese come una sorpresa troppo spiazzante. Posso aggiungere che sia io che tanti altri componenti del team amiamo moltissimo Sunset Overdrive, però per quanto riguarda il futuro..."

Purtroppo non è stato possibile saperne di più dal momento che come sottolineato dal nostro Marco Mottura la PR di Sony è intervenuta per "spiegare che oggi si può parlare solo e soltanto di Ratchet & Clank Rift Apart", ma state tranquilli, alla prima occasione utile proveremo a chiedere qualcosa anche sul futuro di Resistance.



Ratchet & Clank Rift Apart uscirà l'11 giugno su PlayStation 5 mentre non sappiamo quali siano i piani di Insomniac per il prossimo futuro, secondo molti lo studio starebbe lavorando anche su Marvel's Spider-Man 2, si tratta però solamente di una ipotesi.