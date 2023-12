Sunset Overdrive non fu un fallimento: ripagò i costi con un piccolo guadagno

Sunset Overdrive è uno dei titoli più discussi della storia recente di Insomniac Games: uscito nel 2014 in esclusiva su Xbox One (e in seguito arrivato su PC), il gioco pubblicato da Microsoft non avrà generato grandi profitti, ma ha sicuramente ripagato completamente i costi di produzione di Insomiac.

Sunset Overdrive, è un gioco originale e divertente, ma che non mise tutti d'accordo ne tra la critica, ne tra i giocatori. Uscito in esclusiva su una console, Xbox One, che all'inizio fece molta fatica ad affermarsi sul mercato, avrebbe venduto circa 1.9 milioni di copie con un incasso di 49 milioni di dollari a fronte di circa 42 milioni spesi per lo sviluppo. Questa cifra, non piccola in assoluto, avrebbe coperto i costi di sviluppo sostenuti da Insomiac, che tutto sommato poteva essere soddisfatta, al punto che era in previsione un secondo capitolo del gioco.



In generale, gli incassi furono buoni, ma non al punto da generare grandi profitti per il produttore, ovvero Microsoft. Insomiac non ne avrebbe ricevuto alcun danno, in quanto appunto i costi di produzione furono probabilmente coperti.



Per quanto riguarda le royalities derivanti dagli utili generati una volta superati tutti i costi, queste furono effettivamente molto piccole, ed sarebbero state di appena 567 dollari.



Nel 2016, Sunset Overdrive 2 è stato cancellato in favore di Marvel's Spider-Man, poi pubblicato da Sony interactive Entertainment prima dell'acquisizione dello studio. Microsoft sembra però aver mantenuto i diritti per pubblicare due sequel di Sunset Overdrive oltre a DLC, porting e remake.