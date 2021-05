Sunset Overdrive: un Open World folle e spassoso, ve lo ricordate? Potrebbe uscire su PS5

Sunset Overdrive è un titolo troppo spesso dimenticato all’interno del catalogo delle esclusive Xbox One. Un colorato action shooter di stampo open-world, pubblicato originariamente su console nel 2014 e poi approdato nel 2018 anche su PC.

La nuova IP a marchio Insomniac Games avrebbe dovuto segnare un passaggio importante tanto per lo studio californiano quanto per il destino della piattaforma Microsoft, eppure – a dispetto delle interessanti qualità di un videogioco godibile e scanzonato – le cose non sono esattamente andate come previsto. La registrazione del marchio Sunset Overdrive da parte di Sony ha tuttavia recentemente riacceso le speculazioni su una possibile riscossa del franchise in orbita PlayStation, anche se è bene ricordare che non si deve interpretare la cosa come l’indicazione di una manovra necessariamente scontata.

Con uno stile piacevolmente sopra le righe ispirato al mondo della musica rock, Sunset Overdrive racconta di una folle apocalisse generata dagli imprevedibili effetti dell’Overcharge, ovvero un popolarissimo energy drink arancione capace di trasformare gli esseri umani in famelici mutanti. I toni squillanti della produzione, contraddistinta da uno humor particolare e da una scrittura sagace, sono senza dubbio uno degli elementi immediatamente riconoscibili del titolo Insomniac Games. Sunset Overdrive è un gioco che non si prende mai troppo sul serio, ma che anzi vuole divertire con trovate come le deliranti animazioni di respawn o le onomatopee in stile fumetto che compaiono a schermo quando ci si scatena con un arsenale che include fucili spara-vinili, orsetti di peluche esplosivi e molto altro ancora.

Parliamo infatti di un videogame solare ed esagerato, che nonostante il peso degli anni non ha perso nemmeno una virgola del suo carisma. Il merito va a una direzione artistica gioiosamente cartoon, con un character design che per certi versi ha avuto il merito di anticipare l’impronta di Fortnite. La customizzazione è parte integrante dell’esperienza, e l’idea è quella di vivere un’improbabile apocalisse come se si fosse sul set di un assurdo video musicale. Indossando magari anfibi, un tutù rosa e una sgargiante canottiera leopardata, per poi coronare il tutto con una bella cresta da punk.

Non che Sunset Overdrive sia solo e soltanto forma a dispetto della sostanza. Al di là della gustosa atmosfera, questo chiassoso open world ha infatti lasciato il segno per un sistema di movimento dinamico e fluidissimo, con salti, grinding sulle ringhiere e un concetto di flusso ispirato al mai troppo lodato Jet Set Radio. Elementi che sono certamente serviti a Insomniac per fare esperienza, arrivando anni più tardi al formidabile sistema di movimento di Marvel's Spider-Man.

Oggi Sunset Overdrive è un titolo che tutti i possessori di Xbox dovrebbero recuperare, a maggior ragione contando la sua disponibilità all’interno del catalogo Game Pass. L’acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony nel 2019 ha tuttavia aperto la strada a scenari imprevedibili se non addirittura clamorosi. A maggior ragione considerando che l’IP è detenuta dallo stesso studio, e dunque formalmente a disposizione per una pubblicazione su piattaforme PlayStation.

La recente registrazione del marchio Sunset Overdrive da parte di Sony potrebbe dunque rappresentare un’opportunità affascinante, anche se appare francamente difficile credere a un ipotetico sbarco dell’esclusiva Xbox su PS4 e PS5. Soprattutto considerando i piani del team californiano, al momento impegnato sugli ultimi ritocchi al promettentissimo Ratchet and Clank Rift Apart - in arrivo il prossimo 11 giugno - e al lavoro anche su un più che prevedibile Marvel's Spider-Man 2.