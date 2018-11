Sunset Overdrive è ora disponibile su PC: prezzo e requisiti di sistema

Ad oltre quattro anni dalla pubblicazione su Xbox One, Sunset Overdrive di Insomniac Games è approdato anche su Personal Computer. L'open world risulta ora disponibile all'acquisto su Steam e Microsoft Store, al prezzo budget di 19,99 euro. In cima alla notizia potete ammirare il trailer di debutto.

Contemporaneamente al lancio, sono anche stati divulgati i requisiti di sistema minimi e raccomandati. Com'è facile immaginare, vista "l'anzianità" della produzione, sono decisamente abbordabili, e non dovrebbero creare grossi grattacapi alla maggioranza dei giocatori PC. A giudicare dalle prime impressioni dei giocatori su Steam, il titolo risulta anche ben ottimizzato.

Requisiti minimi

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8 o superiore

Processore: Intel Core i5 3470 @ 3.0hz | AMD-FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Geforce 750 Ti | AMD Radeon R7 260X

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5 4690 @ 3.5hz | AMD-FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Geforce 970 or Geforce GTX 1060 | AMD Radeon R9 290x o Radeon RX 480

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Segnaliamo che, purtroppo, sul Microsoft Store Sunset Overdrive non è un titolo Xbox Play Anywhere. Ciò significa che gli acquirenti della versione digitale per Xbox One non hanno la possibilità di scaricarlo gratuitamente anche su PC. I giocatori interessati alla nuova edizione dovranno necessariamente acquistarla, dal momento che non è stata neppure inserita in Xbox Game Pass come la versione Xbox One. Su PC risulta inoltre assente la modalità multiplayer.