Sunset Overdrive per PC avvistato in Corea, il gioco Insomniac arriverà su Windows?

La Rating Board coreana ha valutato nelle scorse ore la mai annunciata versione PC di Sunset Overdrive, titolo targato Insomniac Games pubblicato alla fine del 2014 su Xbox One e che sembra in procinto di arrivare su Windows...

Fino ad oggi Microsoft e Insomniac Games non hanno confermato nulla in merito, più volte si è parlato del possibile arrivo del gioco su Personal Computer, restiamo dunque in attesa di eventuali annunci da parte dello studio californiano. La classificazione presso l'ente coreano non lascia spazio a molti dubbi riguardo l'esistenza della versione PC di Sunset Overdrive.

In passato, Insomniac aveva dichiarato di non avere piani per aggiornare Sunset Overdrive per Xbox One X e portare il gioco su altre piattaforme, mentre ci sono già varie idee in programma per un possibile sequel, il cui sviluppo non è stato però confermato. Vi piacerebbe giocare con Sunset Overdrive su PC? Cosa ne pensate di questo coloratissimo gioco d'azione?