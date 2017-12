Sunset Overdrive è il protagonista del nuovo spot di Xbox Game Pass

Nella giornata di ieriha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato a, il servizio in abbonamento che a fronte di una spesa mensile di 9,99 € permette di accedere a una vasta selezione di titoli.

Protagonista indiscusso dello spot, che potete ammirare in apertura di notizia, è Sunset Overdrive, l'esclusiva Xbox One sviluppata da Insomniac Games presente nel catalogo del servizio. Non vengono mostrate sezioni di gameplay, ma il protagonista del filmato è intento a bere la OverCharge, la bevanda energizzante prodotta dalla fittizia Fizzco che, a causa di un ingrediente non testato, ha dato vita ai mutanti che infestano la città del gioco.

Sunset Overdrive, purtroppo, non riceverà il supporto ad Xbox One X, mentre in tempi recenti Insomniac Games è tornata ad esprimersi sulla possibilità di un sequel. Per quanto riguarda Xbox Game Pass, vi ricordiamo che a gennaio 2018 si uniranno al catalogo (che può già contare su più di 100 titoli per Xbox One e Xbox 360) anche giochi come Bayonetta, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Injustice: Gods Among Us. Segnaliamo infine che nell'ambito delle promozioni di fine anno il primo mese di abbonamento può essere acquistato al prezzo promozionale di 1 euro.