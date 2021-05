Sunset Overdrive su PS4 e PS5? Sony registra il marchio dell'esclusiva Microsoft

Torna all'improvviso a riaccendersi il dibattito su di un possibile futuro per Sunset Overdrive dopo l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony Interactive Entertainment.

A scatenare riflessioni e speculazioni in merito è il recente avvistamento tra le pagine del database EUIPO (European Union Intellectual Property Organization - Organizzazione dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Come potete infatti verificare dal link disponibile in calce a questa news, sembra infatti che Sony Interactive Entertainment, per tramite di Insomniac Games, abbia provveduto a registrare il marchio di Sunset Overdrive. Risalente al 26 aprile 2021, l'atto ha rapidamente attirato l'attenzione del pubblico, poiché riguarda un titolo disponibile in esclusiva su ecosistema Microsoft.

Come noto, in seguito all'ingresso di Insomniac Games nella famiglia degli allora Worldwide Studios, l'IP di Sunset Overdrive appartiene a Sony, che tuttavia non ha mai annunciato progetti ad essa correlati. La registrazione del marchio legato al titolo di lancio di Xbox One non implica necessariamente la volontà da parte del colosso nipponico di sfruttarlo effettivamente: non sarebbe infatti la prima volta che la registrazione di un marchio non conduce al refveal di un nuovo gioco. Ciononostante, speculazioni su di un possibile porting di Sunset Overdrive per PS4 e PS5 o, ancora, lo sviluppo di un Sunset Overdrive 2 si sono rapidamente diffusi.



Al momento, non possiamo fare altro che invitare ad una cauta interpretazione, in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.