Sunset Overdrive su PS5: un post di PlayStation accende le speranze dei fan

È ormai da un bel po' che si mormora del possibile arrivo di Sunset Overdrive su PlayStation e un recente post condiviso sui social dall'account ufficiale del colosso nipponico potrebbe essere un indizio.

Nel corso della serata l'account Twitter di Insomniac Games sta infatti pubblicando delle immagini estratte dai vari giochi sviluppati negli anni e nelle quali sono stati inseriti dei portali dimensionali simili a quelli visti in Ratchet & Clank Rift Apart. Tra le varie immagini non troviamo solo l'icona PlayStation Sly Cooper, ma anche Sunset Overdrive, titolo che al momento è disponibile esclusivamente sulle piattaforme Microsoft. Stranamente l'account Twitter PlayStation ha ricondiviso tutte le immagini pubblicate da Insomniac Games, inclusa quella dedicata al colorato gioco ambientato a Sunset City e, secondo i fan, potrebbe essere una sorta di indizio che anticipa il futuro arrivo del gioco su PlayStation.

Vi ricordiamo infatti che l'IP di Sunset overdrive è nelle mani di Insomniac, software house acquisita di recente da Sony che, di conseguenza, ha la possibilità non solo di creare un sequel ma anche di sviluppare un porting del primo capitolo.

Sapevate che qualche settimana fa Sony ha registrato il marchio di Sunset Overdrive?