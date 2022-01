Sunset Overdrive ha reso possibili Spider-Man e Ratchet & Clank Rift Apart

Senza Sunset Overdrive non avremmo avuto né Marvel's Spider-Man né Ratchet & Clank Rift Apart. A confessarlo è stata Lindsay Thompson, una sviluppatrice di Insomniac Games.

Lanciato in esclusiva su Xbox One e approdato successivamente anche su PC, Sunset Overdrive è ricordato con piacere da tutti gli utenti che hanno avuto il piacere di giocarlo, forse non tanti quanti ne avrebbe meritato. Non capita raramente, quindi, di imbattersi in dimostrazioni d'affetto come quella di Justin's Gaming Corner, che su Twitter ha condiviso una clip di gameplay dicendosi stupito della poca considerazione ricevuta dal titolo.

Il suo tweet si è trasformato in un assist perfetto per Lindsay Thompson, Senior Cinematic Animator di Spider-Man, la quale ha tenuto a sottolineare l'enorme rilevanza che Sunset Overdrive ricopre nella storia dello studio. "Credo sia interessante far notare come tutti i nostri giochi più recenti abbiano spianato la strada per quelli successivi. Questo gioco è stato un enorme banco di prova per tutto ciò che abbiamo realizzato successivamente in Marvel's Spider-Man, Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart. È stato anche molto divertente da realizzare!".

Non è la prima volta che un dipendente di Insomniac Games riconosce l'importanza di Sunset Overdrive. Nel 2018, Brian Intihar ha ammesso che il gioco ha funto da base di partenza per Marvel's Spider-Man: "Pensammo, okay, sappiamo come creare un open world, sappiamo come costruire New York, sappiamo come creare un gioco basato sulle traversate, e vogliamo che Spider-Man abbia lo stesso stile e la medesima fluidità dei movimenti di Sunset".

Sunset Overdrive, all'epoca, venne rifiutato da molteplici publisher. Microsoft fu la sola compagnia ad interessarsi al progetto, oltre che l'unica disposta a lasciare nelle mani di Insomniac Games tutti i diritti di sfruttamento del marchio. Ciò significa che oggi Sunset Overdrive appartiene a Sony, alla quale spetta l'ultima parola su un eventuale Sunset Overdrive 2 invocato a più riprese in questi anni.