Sunset Riders, Gradius e Trigon di Konami in arrivo su Nintendo Switch

Hamster ha annunciato che porterà presto tre giochi classici di Konami nella collana Arcade Archieves: si tratta di Sunset Riders, Gradius e Trigon, di seguito tutti i dettagli.

Sunset Riders è un gioco d'azione a scorrimento orizzontale a tema Western pubblicato nel 1991 in sala giochi e successivamente convertito su SNES e Mega Drive con discreti risultati in entrambi i casi. Gradius non ha bisogno di presentazioni trattandosi di uno dei giochi spaziali più famosi di sempre mentre Trigon (conosciuto anche come Lightning Fighters) è uno sparatutto a scorrimento verticale lanciato nel 1990 e discretamente popolare sopratutto negli Stati Uniti.

Sunset Riders e Trigon saranno disponibili su PS4 e Switch (in formato digitale su Nintendo eShop) mentre Gradius uscirà solamente sulla piattaforma Nintendo essendo già stato pubblicato sulla console Sony. Le date di uscita non sono state rese note ma possiamo aspettarci un lancio previsto tra la primavera e l'estate.

La collana Arcade Archieves di Hamster raccoglie una selezione dei migliori classici arcade degli anni '80 e '90 convertiti per funzionare sulle moderne piattaforme, ad oggi sono disponibili quasi 100 diversi giochi dei più grandi publisher e sviluppatori internazionali.