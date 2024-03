Sunset Riders: il Western secondo Konami, 20 anni prima di Red Dead Redemption

Quando parliamo di videogiochi a tema western viene automatico citare la serie di Red Dead firmata Rockstar Games, ma ancora prima di Red Dead Revolver e dei due Red Dead Redemption ci sono state altre opere che hanno reso onore all'intramontabile setting. Sunset Riders di Konami è esattamente una di queste.

Pubblicato dalla casa nipponica per la prima volta nel 1991 in sala giochi, Sunset Riders sbarcherà dapprima su SEGA Mega Drive nel 1993 e poi su Super Nintendo l'anno successivo, permettendo così ai fan di godersi il frenetico Action arcade anche comodamente seduti sul proprio divano. E Sunset Riders aveva tutte le carte in regola per tenere incollati allo schermo i giocatori facendosi rigiocare più volte. Nei panni di quattro diversi cacciatori di taglie (Steve, Billy, Bob e Cormano), ciascuno dotato di un proprio armamentario specifico, si inizia un'avventura suddivisa in 8 stage totali (più due minigiochi bonus come intermezzo), ciascuno di essi con un Boss da sconfiggere un poco alla volta sempre più coriaceo ed aggressivo.

Con un gameplay che richiama alla mente altri classici ancora di Konami quali Vendetta e Contra (a tal proposito, ma quanto era bello Contra 3 The Alien Wars?), Sunset Riders si dimostrò un'altra eccellenza dei Run 'n Gun grazie alla sua difficoltà crescente, un'azione piuttosto variegata (non mancavano nemmeno livelli in groppa al proprio cavallo, ad esempio) e la spettacolare cornice audiovisiva che lo caratterizzava. A valorizzarlo ulteriormente l'immancabile multiplayer cooperativo: il cabinato originale permetteva addirittura di giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente, laddove le versioni console si limitavano solo a due partecipanti.

Sunset Riders non ha tuttavia mai ricevuto seguiti o reboot in chiave moderna: il franchise si compone di un singolo gioco riproposto anche in tempi più recenti, con riedizioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2020 comprensive anche del multiplayer fino a 4 utenti. Chissà se Konami deciderà mai di riprendere in mano il brand e riproporlo attraverso nuovi giochi, un po' come fatto con Contra Operation Galuga da noi recensito, richiamo ai fasti dei tempi che furono.

