Sunsoft annuncia il ritorno ed ha molti giochi in sviluppo, tra cui alcuni remake

Se avete iniziato a giocare in tempi relativamente recenti, probabilmente il logo che vedete qui sopra non vi dirà molto, se al contrario siete videogiocatori di vecchia data, il nome Sunsoft dovrebbe risvegliare nella vostra memoria dolci ricordi del passato...

Sunsoft è uno storico sviluppatore giapponese attivo dalla fine degli anni '70 e che ha raggiunto il suo picco di popolarità tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90, per poi faticare a restare sul mercato, anche se c'è da dire che a differenza di altri storici editori giapponesi come Data East e Jalecon, Sunsoft non ha mai chiuso i battenti, restando però inattiva per molti anni e limitandosi a ripubblicare i suoi classici sugli store digitali.

Oggi Sunsoft ha annunciato il suo ritorno sulle scene con un mini evento digitale denominato Sunsoft is Back, in questa occasione la compagnia ha annunciato Ikki Unite per PC, Gimmick! Special Edition per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC e Ufouria The Saga per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Sunsoft fa sapere inoltre di avere "molteplici giochi in fase di sviluppo, tra cui remake" ma di non poter dire nulla, maggiori dettagli verranno svelati nel prossimo futuro. Una bella notizia dunque per tutti i nostalgici ed i retrogamer.