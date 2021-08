Super Animal Royale, ecco il folle battle royale gratis: ora disponibile su PC e console

Prosegue il calendario di eventi della Gamescom 2021, con un nuovo appuntamento in diretta streaming. Ritorna infatti il Future Games Show, palco che alterna produzioni Indie a progetti ad ampio budget.

Dal palco virtuale della fiera di Colonia, arriva un gradito annuncio a sorpresa: il team di sviluppo di Super Animal Royale ha infatti ufficializzato il debutto del titolo, ora disponibile su tutte le piattaforme. L'eccentrico battle royale può dunque essere ora scaricato in maniera completamente gratuita dagli appassionati del genere. Il free to play ha scelto la via dell'uscita a sorpresa e può ora essere giocato su PC, Mac, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



Come facile intuire dal trailer di lancio di Super Animal Royale, disponibile direttamente in apertura a questa news, il battle royale si presenta come decisamente peculiare, con un roster di personaggi costituito da teneri - almeno apparentemente - animaletti: lo proverete?



Durante l'evento è stato inoltre presentato il nuovo trailer di Warhammer 40.000 Chaos Gate.