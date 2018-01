Super Banjo-Kazooie 64: nuova demo per la mod crossover tra Super Mario 64 e Banjo-Kazooie

Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe unendo Super Mario 64 ? Forse no, ma a rispondere a questa domanda ci ha pensato l'autore di, fan mod per la quale è stata pubblicata nelle scorse ore una nuova demo.

Super Banjo-Kazooie 64 è un platform che fonde insieme gli universi dei due migliori platform del Nintendo 64, per formare un nuovo gioco dalle fattezze decisamente strane, ma certamente curiose, come potete vedere nel video pubblicato in apertura della notizia.

Una demo del gioco è disponibile a questo indirizzo, l'autore si è detto disposto a interrompere i lavori in caso di esplicita richiesta da parte di Nintendo, Rare e Microsoft, al momento però le compagnie citate non sembrano essersi mosse per bloccare lo sviluppo di Super Banjo-Kazooie 64.