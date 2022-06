Super Bomberman R 2 annunciato per PC e console: rivelate le prime modalità inedite

Nel corso del Nintendo Direct Mini a sorpresa Konami ha annunciato Super Bomberman R 2, il nuovo gioco incentrato sull'iconico bombarolo, pronto a scatenarsi in nuove, esplosive battaglie competitive.

Oltre che su Nintendo Switch, il nuovo Bomberman vedrà la luce nel corso del 2023 anche su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, presentandosi fedele al gameplay tipico della serie ma offrendo anche alcune interessanti novità. Come mostrato sia durante il Direct che nel vero e proprio trailer d'annuncio pubblicato in contemporanea, Super Bomberman R 2 si presenterà con l'inedita modalità Castello, che coinvolgerà squadre fino ad un massimo di 15 giocatori con lo scopo di mettere le mani sopra gli scrigni sparsi lungo la mappa, scontrandosi con un ulteriore utente posto a difesa dei preziosi tesori.

Il gioco offrirà inoltre la possibilità di creare e condividere i propri campi di battaglia, realizzati attraverso un editor piuttosto ricco di opzioni. Altri dettagli per il momento non sono stati comunicati da Konami, in particolare su quali altre modalità di gioco faranno parte del pacchetto completo oltre all'editor e la modalità Castello. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

Pronti a far nuovamente saltare in aria tutti gli avversari a suon di bombe?