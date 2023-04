Super Bomberman R 2 ha una data di uscita, i preordini sono aperti

Konami ha annunciato la data di uscita di Super Bomberman R 2 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), il nuovo episodio della celebre serie sarà disponibile alla fine dell'estate.

Più precisamente, Super Bomberman R 2 arriverà il 13 settembre in Nord America e il 14 settembre in Europa e in Giappone, l'edizione fisica sarà invece disponibile negli USA dal 12 settembre. Oltre alle modalità Standard, Grand Prix e Battle 64 questo sequel aggiunge anche la nuova modalità Castle, oltre a Stage Editor, per creare i propri livelli personalizzati da condividere online.

Il primo Super Bomberman R è uscito nel 2017 su Nintendo Switch come gioco di lancio della console ibrida, per arrivare poi anche su PC, console PlayStation e Xbox. Il sequel, Super Bomberman R 2, sarà disponibile sin dal lancio su tutte le piattaforme, con tante modalità di gioco e un gameplay migliorato rispetto all'originale. L'obiettivo è quello di rendere Super Bomberman R 2 il party game definitivo, elevando le caratteristiche chiave del predecessore, che hanno permesso al titolo Konami di riscuotere un buon successo di pubblico e critica.

