Super Bomberman R 2 x Fall Guys: è in arrivo il Bean Bomber!

Konami Digital Entertainment B.V. ed Epic Games hanno annunciato un crossover tra Super Bomberman R 2 e Fall Guys. Si chiamerà "Bean Bomber", niente meno che un nuovo personaggio giocabile nello store in-game.

Disponibile dal 14 settembre, la data di uscita di Super Bomberman R 2, Bean Bomber dovrà superare i nuovi campi di battaglia creati dai giocatori di tutto il mondo nella modalità Castello in arrivo su SBR2.

Nella Modalità "Castello" i giocatori sono divisi tra il lato Attacco e il lato Castello e si contendono un tesoro. C'è anche una funzione "Editor di scenari" con cui i giocatori possono creare i propri scenari per "Castello" e condividerli online con giocatori di tutto il mondo.

Super Bomberman R 2 si unisce alla famosa serie Bomberman ed è il seguito diretto di Super Bomberman R e Super Bomberman R Online. Il gioco offre non solo battaglie offline che è possibile giocare con familiari e amici, ma anche battaglie online che collegano giocatori da tutto il globo, oltre a una modalità per giocatore singolo.

Vi ricordiamo che Super Bomberman R 2 è stato annunciato per PC e console e includerà il cross-play. Arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch il 14 settembre (in digitale dal 13 settembre).