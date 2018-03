Super Bomberman R annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

Dopo i rumor dei giorni scorsi,ha annunciato che Super Bomberman R uscirà in Giappone il 14 giugno su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PS4 godrà anche di una edizione fisica.

Le prime copie includeranno anche i codici per scaricare il personaggio Golden Vic Viper e la coppia Eight Shiny Bomberman Brothers. Questa riedizione presenterà un comparto tecnico migliorato mentre i contenuti saranno gli stessi visti nell'edizione Switch.

Super Bomberman R per PS4 e Xbox One è stato al momento annunciato per il solo Giappone ma questa mattina il gioco ha fatto la sua comparsa nel database del PEGI, con l'aggiunta della versione PC. L'uscita in Occidente sembra essere previsto per il 12 giugno, restiamo in attesa di eventuali conferme da parte di Konami.