Super Bomberman R arriva a giugno su PS4, Xbox One e PC con personaggi inediti

ha annunciato oggi chesarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 14 giugno mentre la versione PC via Steam sarà disponibile il 13 giugno.

In occasione dell'arrivo sulle nuove piattaforme, Konami ha svelato personaggi speciali grazie alla collaborazione con Sony, Microsoft e Valve. Tutti gli acquirenti di Super Bomberman R riceveranno questi inediti personaggi in base alla piattaforma scelta:

PS4

Ratchet & Clank Bomber

Xbox One

Master Chief Bomber



Steam

P-Body Bomber

Inoltre, i giocatori che prenoteranno Super Bomberman R in versione digitale o acquisteranno la versione Shiny Edition nei negozi, riceveranno i seguenti nuovi personaggi (offerta disponibile solo per un periodo limitato di tempo):

8 Shiny Bomberman Brothers Set

Golden Vic Viper Bomber

In Super Bomberman R, fino a due giocatori possono affrontare in co-op la modalità Storia per completare i livelli per salvare la galassia. Si potrà utilizzare un'ampia varietà di personaggi di Bomberman in livelli-labirinto utilizzando bombe a tempo per aprirsi nuove vie di fuga e per eliminare gli avversari. Moltiplicate il divertimento con partite fino a otto giocatori nella modalità Battaglia, oppure affrontate la modalità competitiva Gran Premio.

La modalità Gran Premio è una sfida squadra contro squadra che mette di fronte team composti da un massimo di 3 persone che si danno battaglia in diverse arene utilizzando personaggi con abilità speciali. Super Bomberman R sarà disponibile in Europa per PlayStation4 e Xbox One il 14 giugno e per PC Steam il 13 giugno.