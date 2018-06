Super Bomberman R arriva questa settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC

Konami Digital Entertainment, Inc. ha annunciato oggi che Super Bomberman R sarà disponibile in Europa giovedì 14 giugno per console PlayStation 4 e Xbox One, e arriverà per piattaforma PC (via Steam) domani, mercoledì 13 giugno.

Per l’occasione Konami ha rivelato la presenza di nuovo personaggio che si aggiungerà al roster di Bomberman: Xavier Woods Bomber, una stella internazionale del wrestling e un guru dei videogiochi! Xavier Woods Bomber ha aperto un canale dedicato ai videogame per i suoi milioni di fan e corre voce che desideri trasmettere in tutta la galassia la sua prossima partita a Bomberman! Una delle caratteristiche più particolari di Xavier Woods Bomber è quella di utilizzare il suo amato trombone: Francesca 2.

Xavier Woods Bomber sarà incluso nella patch ‘Day 1’ disponibile al lancio che includerà anche i personaggi esclusivi legati alle diverse piattaforme di gioco: Ratchet & Clank Bomber (PlayStation 4), Master Chief Bomber (Xbox One), e P-body Bomber (Steam).

In Super Bomberman R , fino a due giocatori possono affrontare in co-op la modalità “Storia” per completare i livelli e salvare la galassia. Si possono utilizzare un’ampia varietà di personaggi di Bomberman in livelli-labirinto utilizzando bombe a tempo per aprirsi nuove vie di fuga e per eliminare gli avversari. Moltiplicate il divertimento con partite fino a otto giocatori nella modalità “Battaglia, oppure affrontate la modalità competitiva Gran Premio. La modalità Gran Premio è una sfida squadra contro squadra che mette di fronte team composti da un massimo di 3 persone che si danno battaglia in diverse arene utilizzando personaggi con abilità speciali.

Super Bomberman R sarà disponibile per console PlayStation 4 e Xbox One il 14 giugno al prezzo consigliato al pubblico di €39,99 e arriverà anche per piattaforma PC (via Steam) domani 13 giugno.