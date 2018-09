Super Bomberman R: arrivano i livelli di Castlevania e nuovi personaggi!

Konami ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento per Super Bomberman R che include nuovi personaggi esclusivi per le diverse piattaforme e tre nuovi livelli ispirati a Castlevania. Questi contenuti possono essere sbloccati sullo shop utilizzando le gemme guadagnate nel gioco.

Con Super Bomberman R i fan possono vivere una straordinaria esperienza di gioco ambientata nel mondo di Castlevania grazie a tre nuovi livelli a tema nella Modalità Gran Prix. Con l’introduzione della nuova Civilian Rule, i giocatori possono sperimentare un gameplay ancora più competitivo dove il numero di Barom da raccogliere è raddoppiato. I nuovi tre livelli ispirati a Castlevania, dove questa nuova regola di gioco viene applicata, sono:

Basic

Bloody Tears

Castlevania

Ulteriori contenuti di Super Bomberman R includono 10 nuovi personaggi:

Alucard Bomber

Mimi e Nyami Bomber

Upa Bomber

Caesar Bomber (PS4)

Toro Bomber (PS4)

Pipo Monkey Bomber (Xbox One)

Esclusiva Xbox One (Xbox One)

Grunt Bomber (PC)

ATLAS Bomber

Nuove abilità per i personaggi

Max : Ora possiede l’abilità Plasma Bomb

: Ora possiede l’abilità Plasma Bomb Five Dastardly Bombers: Possiedono l’abilità di poter accelerare o decelerare il conto alla rovescia delle esplosioni

Nuovi divertenti accessori:

Pop'n music

Polyhedron

Boat

8 Shiny Bomberman Brothers disponibili ora per tutte le piattaforme

A grande richiesta, e come ringraziamento speciale per tutti i fan, gli 8 Shiny Bombers possono ora essere sbloccati su ogni piattaforma.

Bomber Time events (Solo per un periodo di tempo limitato)

Eventi online programmati che permettono ai giocatori di poter raddoppiare gemme/BP partecipando all’Online Battle Mode (visita il sito ufficiale per conoscere il programma degli eventi Bomber Time).