Super Bomberman R in arrivo anche su PlayStation 4?

è stato uno dei titoli di lancio di Switch di maggior successo, con oltrevendute e buone recensioni da parte della critica. Adesso sembra che il giocopossa arrivare anche su PlayStation 4.

Manca al momento quaisasi annuncio ufficiale in merito ma il gioco ha fatto la sua comparsa nel database della Korean Game Rating Board in versione PlayStation 4, con ogni probabilità quindi il lancio sulla piattaforma Sony non dovrebbe essere troppo lontano nel tempo.

Super Bomberman R venne accolto con queste parole dal nostro Alessandro Bruni: "Malgrado l’indiscutibile appeal del suo comparto multigiocatore, e la generale piacevolezza della - pur breve - modalità Storia, la mole e la qualità dei contenuti offerti da questo Super Bomberman R non ne fanno certo un acquisto imprescindibile. Il titolo di Konami sa come entrare in risonanza con le corde più nostalgiche della fanbase del brand, grazie a una formula semplice e immediata, che non si allontana mai dai canoni stabiliti in oltre un trentennio di storia del brand. In compagnia di qualche amico, Super Bomberman R è perfettamente in grado di dar vita a momenti genuinamente memorabili, ma difficilmente il valore complessivo dell’esperienza si può dire in linea con i 50 euro del prezzo di listino. Per questo ci sentiamo di consigliare l’acquisto del gioco solo ai fan più accaniti dell’iconico personaggio di Hudson Soft."

Restiamo in attesa di annunci da parte di Konami riguardo la versione PlayStation 4 di Super Bomberman R.