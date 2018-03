Super Bomberman R in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One?

Continuano gli avvistamenti diper altre piattaforme diverse da Switch: nelle scorse ore il gioco è comparso su Xbox Store, con data di uscita apparentemente prevista per il 12 giugno prossimo.

Al tempo stesso, sul sito del PEGI sono apparse le versioni Xbox One, PC e PlayStation 4, quest'ultima avvistata la scorsa settimana anche sulla Rating Board coreana. Al momento, Konami non ha annunciato nulla riguardo l'uscita di Super Bomberman R su altre piattaforme, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni in merito.

Super Bomberman R è stato pubblicato lo scorso anno su Switch come titolo di lancio, il gioco ha riscosso un buon successo vendendo oltre 500.000 copie e ricevendo una discreta accoglienza da parte della stampa internazionale.