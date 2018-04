Super Bomberman R: nuovi trailer per Ratchet & Clank, Master Chief e P-Body

Konami ha pubblicato tre nuovi trailer di Super Bomberman R dedicato ai personaggi bonus delle edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC, ovvero Ratchet & Clank, Master Chief e P-Body.

Il publisher ricorda inoltre che coloro che prenoteranno Super Bomberman R in versione digitale o acquisteranno la versione Shiny Edition nei negozi, riceveranno i seguenti contenuti aggiuntivi, offerta valida solamente per un periodo di tempo limitato.

8 Shiny Bomberman Brothers Set

Golden Vic Viper Bomber

Super Bomberman R sarà disponibile in Europa dal 14 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, dal 13 giugno in versione digitale su PC, acquistabile via Steam. Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch, piattaforma sulla quale ha venduto oltre 500.000 copie, rivelandosi uno dei titoli di lancio più popolari della console ibrida della casa di Kyoto.