Super Bomberman R Online: il battle royale arcade è in arrivo gratis su PC e console

A conferma delle anticipazioni per l'arrivo su PC di Super Bomberman R Online, Konami svela le versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch del battle royale arcade lanciato originariamente su Google Stadia. Le nuove trasposizioni del titolo adotteranno la formula dei free-to-play.

Con Super Bomberman R Online, Konami trae ispirazione dall'omonimo titolo arcade e offre ai fan del genere l'opportunità di sfidare gli appassionati in tutto il mondo in una nuova modalità multiplayer a 64 giocatori.

Le nuove iterazioni di SBRO saranno Cross-Play: gli emuli degli 8 fratelli Bomberman su PC e console, quindi, potranno sfidare gli altri utenti senza alcuna limitazione legata alla propria piattaforma d'elezione.

Sul fronte dei contenuti, il titolo offre più di 100 caratteristiche personalizzabili tra costomi, accessori e skin per bombe, oltre ai 16 "esplosivi" campi di battaglia della versione per Google Stadia. Chi desidera ottenere ulteriori customizzazioni potrà acquistare il Premium Pass opzionale (dal prezzo consigliato di 9,99 euro) che consente l'accesso a 14 personaggi giocabili aggiuntivi che omaggiano gli eroi di grandi classici Kapcom come Silent Hill, Gradius e Castlevania.

In attesa di conoscere la data di lancio delle trasposizioni PC e console del battle royale gratuito di Konami, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Bomberman R Online per Google Stadia.