Super Bomberman R Online è il primo gioco a sfruttare il Crowd Play di Google Stadia

Super Bomberman R si evolve in Super Bomberman R Online, nuovo gioco annunciato da Konami per Google Stadia e in arrivo il prossimo autunno in esclusiva sulla piattaforma in streaming di Big G.

Super Bomberman R Online è basato su Super Bomberman R e presenta anche una nuova modalità Battle 64 con supporto per battaglie online fino a 64 giocatori Il nuovo Bomberman sarà il primo videogioco a sfruttare la funzionalità Crowd Play di Stadia che permetterà agli spettatori YouTube di unirsi alle partite online multiplayer dei loro streamer preferiti.

Rispetto al precedente episodio uscito su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Super Bomberman R Online introduce nuove e maggiori opzioni di personalizzazione relativamente ai personaggi giocabili (ripresi da Super Bomberman R e altri videogiochi Konami) per costumi, accessori. Per la prima volta saranno disponibili delle skin e diversi effetti esplosivi per le bombe.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli sulla data di uscita, maggiori informazioni verranno diffuse prossimamente, Super Bomberman R Online è atteso su Google Stadia nel corso dell'autunno 2020. L'originale Super Bomberman R ha venduto oltre un milione di copie grazie anche al supporto post lancio di Konami, con gli sviluppatori che hanno reso disponibili nel tempo nuove modalità di gioco e personaggi extra.