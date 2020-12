Super Bomberman R Online è gratis per tutti su Google Stadia

Dopo aver reso disponibile Destiny 2 Una Nuova Luce gratis su Stadia, Google espande il catalogo di prodotti gratuiti sulla sua piattaforma di gaming in streaming con Super Bomberman R Online.

A partire da questa sera, infatti, chiunque può giocare senza il bisogno di alcun tipo di abbonamento al battle royale a tema Bomberman. Tutto ciò che dovete fare per iniziare a giocare è collegare il vostro account Gmail a Google Stadia sul sito ufficiale e cliccare sul banner del gioco su un dispositivo supportato (anche il browser del vostro PC) per accedere al titolo in una manciata di secondi e competere con altri giocatori in tutto il mondo. Va precisato che Super Bomberman R Online non è l'unica novità di oggi, dal momento che chiunque disponga di un abbonamento a Stadia Pro può aggiungere gratuitamente alla propria libreria digitale i seguenti giochi:

HITMAN 2

Hello Neighbor: Secret Neighbor (nuova uscita su Stadia)

Into the Breach (nuova uscita su Stadia)

Kine

Monster Jam Steel Titans (nuova uscita su Stadia)

Everspace (nuova uscita su Stadia)

Sempre per gli utenti Pro, dal 3 al 9 dicembre 2020 sarà possibile giocare gratis a The Elder Scrolls Online grazie ai free play days, invece tutti gli utenti possono già da ora approfittare dei saldi nel negozio, che offrono a prezzo scontato numerosi titoli tra i quali troviamo anche Assassin’s Creed Odyssey, Doom Eternal e Borderlands 3.