Super Bomberman R Online: non solo Stadia, in arrivo anche su PC?

Super Bomberman R Online potrebbe presto sbarcare su PC. Il titolo prodotto da Konami è infatti comparso sulla rating board Game Rating and Amministration Commettee of Korea, che si occupa di valutare i titoli di prossima uscita sul mercato coreano.

Al momento il colosso giapponese non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza di questa nuova versione del battle royale, già disponibile su Google Stadia dallo scorso settembre 2020. Non è dato sapere se la possibile versione PC sia legata all’annuncio fatto da Noriaki Okamura alla fine dello scorso anno, quando ai microfoni di Famitsu aveva confermato i progetti per un nuovo gioco di Bomberman nel 2021.

Super Bomberman R Online è l’ultimo esponente della serie un tempo realizzata dalla defunta Hudson, che offre battaglie multiplayer fino a 64 giocatori contemporaneamente grazie alla Battle 64 Mode. All’interno di un vasto campo di battaglia suddiviso in diverse aree, i giocatori si scontrano a suon di bombe. Con il passare del tempo le aree di gioco inizieranno a diminuire fino a rimanerne una soltanto, con gli ultimi sopravvissuti che si scontreranno fino a decretare il vincitore della sfida. Tra le altre caratteristiche, la possibilità di poter personalizzare il proprio personaggio e di poter intervenire nelle partite di altri streamer attraverso la funzione Crowd Play esclusiva di Google Stadia.

Super Bomberman R Online è uno spin-off dell’originale Super Bomberman R, rilasciato inizialmente al lancio di Nintendo Switch nel marzo del 2017, e reso disponibile l’anno successivo anche su PlayStation 4, Xbox One e Windows. Se non conoscete il gioco, ecco la nostra recensione di Super Bomberman R Online.