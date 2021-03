Super Bomberman R Online su PC classificato dall'ESRB: annuncio in arrivo?

Arrivano ulteriori conferme sull'esistenza di Super Bomberman R Online in versione PC. Sul sito dell'ESRB, il principale rating board americano, è infatti apparsa la scheda di classificazione dedicata al battle royale fino a 64 partecipanti di casa Konami, già disponibile su Google Stadia dal settembre del 2020.

La pagina ESRB di Super Bomberman R Online descrive il titolo come un "gioco d'azione online dove i giocatori competono in battaglie stile Bomberman contro altri giocatori. Tramite una prospettiva dall'alto, i giocatori piazzano bombe cartoonesche in un'arena a griglia per distruggere blocchi e sconfiggere gli avversari in giro per la mappa". Viene inoltre riportato che "una manciata di personaggio utilizzano armi come spade, pistole ad acqua e motoseghe per stordirsi a vicenda". Il titolo è classificato "Everyone", rivolto ad un'utenza dai 10 anni in su per via della presenza di violenza cartoonesca e leggere quantità di sangue e linguaggio colorito.

È la seconda volta che viene menzionata l'esistenza della versione PC da un ente di classificazione: in precedenza Super Bomberman R Online per PC era apparso su una rating board coreana. Al momento Konami non ha ancora dato dichiarazioni ufficiali in merito, ma non è da escludere che il debutto di questa nuova versione possa avvenire da un momento all'altro. In attesa di conferme potete approfondire le vostre conoscenze sul gioco tramite la nostra recensione di Super Bomberman R Online per Stadia.