Super Bomberman R Online: il video gameplay fissa l'uscita su PC, PlayStation e Switch

Dopo l'annuncio dell'arrivo su PC e console di Super Bomberman R Online, Konami confeziona un nuovo video gameplay che fissa la data di lancio ufficiale del battle royale free to play per PC, PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

L'esperienza arcade, e rigorosamente gratuita, di Super Bomberman R Online si appresta perciò ad approdare su PC, PlayStation e Switch il prossimo 27 maggio, con tutti i contenuti della versione Google Stadia e le sorprese legate alla Seasion 1. Le versioni Xbox One e Xbox Series X/S saranno disponibili successivamente.

La prima Stagione di Super Bomberman R Online durerà tre mesi e porterà in dote accessori, oggett e personalizzazioni per il proprio Bomber Hero: il protagonista della Season 1 sarà Snake Bomber, la "versione a tema" dell'eroe di Metal Gear Solid acquistabile tramite i Bomber Coins.

Con l'ingresso su PC e console assisteremo alla partenza del nuovo sistema Battle Pass a due livelli. Il primo livello, Silver Pass, sarà gratuito e fornirà l'accesso alla modalità Battle 64 e alle relative ricompense da sbloccare avanzando nei 100 livelli in cui è suddiviso.

Parallelo e complementare al Silver Pass ci sarà poi il Gold Pass opzionale, acquistabile per 800 Bomber Coins e caratterizzato anch'esso da 100 livelli, con altrettanti bonus da sbloccare per customizzare il proprio alter-ego. Chi vorrà espandere ulteriormente la propria esperienza potrà infine optare per l'acquisto del Premium Pack, che permette ai giocatori di creare la propria Match Room privata con set di regole che includono la modalità "Battle 64", la modalità "Standard" con un massimo di 16 giocatori e la modalità "Grand Prix".

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Super Bomberman R Online sulle orme di Tetris 99.