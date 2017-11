Super Bomberman R si aggiorna con nuovi personaggi

ha annunciato oggi la disponibilità di nuovo aggiornamento gratuito perche include la modalità 3-vs-3 e una nuova serie di personaggi giocabili.

La nuova modalità Grand Prix è stata sviluppata appositamente per le competizioni eSports e si basa sulla competizione tra due team – fino a un massimo di 3 giocatori per squadra - che si sfidano in differenti arene utilizzando nuovi personaggi con abilità speciali. La modalità Grand Prix include diverse tipologie di match:

Crystal" Match – Due team si sfidano raccogliendo punti collezionando cristalli. Fate attenzione alle bombe, se verrete colpiti perderete la metà dei cristalli. La squadra che riuscirà a totalizzare più punti vincerà la partita.

Basic Bomber Match – Due team si sfidano utilizzando le classiche regole di Bomberman. Ogni squadra inizia con un determinato numero di vite. Si tratta di una sfida a tempo dove, per vincere, dovrete guadagnare punti eliminando gli avversari.

Questo nuovo aggiornamento introduce anche 9 nuovi personaggi, un nuovo mondo – World 7 – nella modalità storia, così come una grande varietà di nuovi livelli e accessori. Super Bomberman R lanciato in tutto il mondo a marzo 2017, in esclusiva per Nintendo Switch, ha segnato un clamoroso ritorno per questa leggendaria e amatissima saga.