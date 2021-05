Super Bomerman R Online X Fall Guys: il gioco Konami festeggia il lancio!

Per festeggiare la pubblicazione di Super Bomberman R Online, il team di casa Konami ha annunciato un'inaspettata collaborazione con il coloratissimo battle royale di MediaTonic.

Il titolo online dedicato a Super Bomberman incontra infatti i bizzarri protagonisti di Fall Guys: Ultimate Knockout in un inedito crossover tra battle royale. Disponibile da quest'oggi - giovedì 27 maggio 2021 - su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, Super Bomberman R Online, Super Bomberman R Online offre in omaggio alla propria community l’esclusivo personaggio giocabile "Bean Bomber". Abituato ad accogliere entro i propri confini moltissime altre IP, Fall Guys approda così per al prima volta in un altro titolo.

In piena coerenza con le minisfide proposte dal battle royale di MediaTonic, il Bean Bomber di Super Bomberman R Online è in grado di lanciarsi sul campo di battaglia, dove dovrà cercare di non inciampare su troppe bombe. Dal canto suo, il gioco Konami fa visita a Fall Guys: Ultimate Knockout, con la pubblicazione nelo store in-game del nuovo costume dedicato a Bomberman. L’iconico personaggio potrà essere riscattato dai giocatori a partire dal prossimo 4 giugno, al costo di 10 Corone.



Di recente, lo ricordiamo, è stato finalmente abilitato il cross-play tra PS4 e PC in Fall Guys: Ultimate Knockout.