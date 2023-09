Super Crazy Rhythm Castle ha una data: il platform musicale dà spettacolo in video

Dopo essersi premurata di lanciare eFootball 2024 su PC e console, Konami pubblica un nuovo video gameplay di Super Crazy Rhythm Castle che svela la data di lancio del frizzante platform musicale in sviluppo presso Second Impact Games.

La nuova esperienza interattiva edita da Konami sprona i patiti di party game e platform cooperativi a collaborare e a darsi battaglia in una serie di minigiochi, sfide a tempo e attività speciali sullo sfondo delle colonne sonore più iconiche dei videogiochi Konami, da Gradius a Castlevania passando per Beatmania.

La caotica avventura musicale plasmata dalla software house inglese e dal publisher nipponico assumerà quindi i contorni di un vero e proprio 'mashup cooperativo dal ritmo sfrenato', con modalità originali e attività fuori dagli schemi che solleticheranno la curiosità dei giocatori sia da soli che insieme a un massimo di altri tre amici.

La riconquista del castello incatato del nuovo progetto targato Konami passerà per le sfide proposte dallo squilibrato Re Ferdinand, un despota intenzionato a tutto pur di difendere la sua corona: nel corso dell'avventura dovremo completare delle folli attività a tema musicale, come spazzare via una gigantesca melanzana DJ, ricoprire di sugo dei piccoli PNG 'polpettosi' e gettare fagioli in un calderone per concludere un antico rituale d'evocazione.

Il lancio di Super Crazy Rhythm Castle è previsto per il 14 novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.