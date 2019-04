Super Dragon Ball Heroes World Mission accoglierà Broly? Teaser da Bandai Namco!

Il nuovo gioco dedicato all'universo narrativo creato dalla matita del mangaka Akira Toriyama ha recentemente fatto il proprio esordio sul mercato, annunciato dal Trailer di lancio di Super Dragon Ball Heroes World Mission.

Sviluppato da Bandai Namco, il gioco di carte rappresenta una nuova incarnazione videoludica del celebre franchise ed offre ai videogiocatori attivi su PC e Nintendo Switch una nuova esperienza legata agli iconici personaggi che compongono il mondo di Dragon Ball. Su entrambe le piattaforme, Super Dragon Ball Heroes Worls Mission si appresta ad accogliere alcuni nuovi contenuti, introdotti dalla Software House grazie ad un apposito Teaser Trailer.

Disponibile, come di consueto, direttamente in apertura a questa news, il filmato pubblicato da Bandai Namco non indica con precisione il protagonista dell'aggiornamento, ma si limita ad offrire ai Giocatori alcuni brevi scorci su di un particolare personaggio, il cui volto non viene mai chiaramente inquadrato. Alcuni dettagli presenti nel Trailer hanno tuttavia condotto la Community a ricollegare il protagonista del Trailer al Leggendario Guerriero Sayan Broly: voi cosa ne pensate, vi sembra somigliante?



Per averne la conferma non ci resta che attendere novità da Bandai Namco! Purtroppo la Software House non ha indicato la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento per PC e Nintendo Switch, limitandosi ad indicarlo come "coming soon". In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra Recensione di Super Dragon Ball Heroes World Mission, a cura di Gabriele Laurino.