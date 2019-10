Super Dragon Ball Heroes World Mission: il quarto aggiornamento sta arrivando

Bandai Namco ha annunciato che il quarto aggiornamento gratuito di Super Dragon Ball Heroes World Mission arriverà a inizio novembre, la data esatta della pubblicazione non è ancora stata resa nota.

Questo update includerà 99 carte aggiuntive tratte dai set Universe Mission, God Mission, Shadow Dragon Mission e Galaxy Mission, oltre ad un set di carte UR tratte da Universe Mission 11, inoltre debuttano dieci nuove missioni e 48 illustrazioni originali, oltre a cinque effetti, nuovi moduli e l'abilità Blast Away Swing.

Super Dragon Ball Heroes World Mission ha riscosso un discreto successo nelle sale giochi giapponesi mentre i porting per piattaforme casalinghe (PC e Nintendo Switch) non sembrano aver conquistato particolarmente il pubblico, non è escluso che Bandai Namco possa provare a portare il gioco su PlayStation 4 con un porting arricchito da modalità e contenuti extra.

Il gioco è un TCG (Trading Card Game) ambientato nell'universo della serie ideata da Akira Toriyama, un gioco di carte collezionabili che si inserisce in un filone certamente ricco di concorrenza ma piuttosto unico per quanto riguarda il settore manga/anime, con il solo Yu-Gi-Oh! a farla da padrone.