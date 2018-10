Super Dragon Ball Heroes World Mission annunciato per Switch

Nel nuovo numero di V-Jump Bandai Namco e Dimps hanno annunciato Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch, definito dagli stessi sviluppatori un "Super Card Battle Adventure".

Il gioco includerà oltre 1.160 carte provenienti da Super Dragon Ball Heroes e Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 1 e 2, per un totale di oltre 350 personaggi diversi. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito e maggior informazioni arriveranno durante l'evento celebrativo per l'ottavo anniversario di Dragon Ball Heroes.

Al momento Super Dragon Ball Heroes World Mission è stato confermato solo per Nintendo Switch, data di lancio e prezzo non sono noti, così come l'eventuale lancio in Occidente, restiamo quindi in attesa di saperne di più sul nuovo gioco di Dragon Ball.