Super Dragon Ball Heroes World Mission arriverà anche in Occidente?

A metà ottobre Bandai Namco Games Japan ha annunciato Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch, al momento il gioco è stato confermato per il solo Giappone ma sembra che sia destinato ad arrivare in futuro anche in Occidente...

Super Dragon Ball Heroes World Mission è comparso nel database dell'Australian Classification Board, ente che si occupa di valutare i prodotti presto in vendita nel paese, questo vuol dire che il publisher ha sottoposto il gioco all'ente ed è in attesa di giudizio riguardo la classificazione. Da notare come Super Dragon Ball Heroes World Mission sia segnalato come "Multipiattaforma", questo però è accaduto anche nel caso di Namco Museum Arcade Pac, disponibile invece solo su Switch.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è atteso in Giappone per il 2019 al momento in esclusiva sulla piattaforma Nintendo, il nuovo card game di DB presenta oltre 1.000 carte per un totale di circa 350 personaggi, restiamo in attesa di maggiori dettagli su questo interessante progetto...