Super Dragon Ball Heroes World Mission confermato per l'Occidente anche su PC

Bandai Namco Games ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission arriverà in Occidente il 5 aprile, un giorno dopo la pubblicazione in Giappone, nei formati Nintendo Switch (fisico e digitale) e PC (solo digitale, distribuito via Steam).

Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco di carte che permette di sfidare gli amici in entusiasmanti battaglie, Bandai Namco ha promesso la presenza di oltre 350 personaggi e più di 1.000 carte dedicate a eroi, mosse e abilità.

Al momento il publisher non ha annunciato contenuti extra e bonus preorder per l'Occidente, in Giappone le prime copie fisiche del gioco includeranno quattro carte SR Rank (Goku Xeno, Vegeta Xeno, Trunks Future e un personaggio ancora da annunciare), un avatar da utilizzare nel gioco arcade (mai arrivato in Europa e Stato Uniti) e un codice per scaricare le carte UR Goku, Vegeta e Jiren. In apertura trovate il trailer in lingua inglese di Super Dragon Ball Heroes World Mission.