Super Dragon Ball Heroes World Mission, primi screenshot e dettagli

Dopo aver annunciato ieri l'uscita di Super Dragon Ball Heroes World Mission anche in Occidente su PC e Nintendo Switch, Bandai Namco ha diffuso le prime immagini ed i primi dettagli del gioco basato sul popolare arcade giapponese.

Si tratta dell'ultima incarnazione della serie di cui sono già uscite diverse versioni per sale giochi e Nintendo 3DS, che però non sono mai arrivate nel nostro Continente. Mark Religioso, Brand Manager di Bandai Namco ha definito il titolo "ideale per tutti i fan di Dragon Ball amanti della sfida", per via del suo gameplay strategico basato sull'utilizzo delle carte.

Super Dragon Ball Heroes World Mission sarà ambientato in una località chiamata Hero Town, dove un gioco di carte basato per l'appunto su Dragon Ball rappresenta uno dei passatempi più popolari di questa realtà alternativa. I giocatori controllano un personaggio di nome Beat che dovrà difendere la città da alcuni nemici, entrando a loro volta nel gioco stesso e unendosi in squadra con i classici protagonisti della serie.

Nel titolo saranno infatti presenti vecchie conoscenze di Dragon Ball Z, GT, Xenoverse e Super, per un totale di 1160 carte che raffigurano oltre 350 eroi. L'uscita è prevista per il 5 aprile 2019.